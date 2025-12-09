بسبب الزمالك.. استدعاء المسؤول عن إدارة حساب خالد طلعت

كتب- محمد نصار:

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الإعلامي عصام الأمير، استدعاء المسؤول عن إدارة حساب خالد طلعت، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لسماع الإيضاحات اللازمة في الشكوى المقدمة من نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

جاء القرار بناءً على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار.

وأعلن نادي الزمالك في شكواه تضرره من قيام الحساب بتعمد الإساءة والسخرية من النادي ومجلس إدارته بغرض إثارة الجماهير ونشر التعصب وذلك من منشور بثه على صفحته الرسمية على فيسبوك.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس.. تقلبات جوية حادة: أمطار وكرات ثلج وتحذير لهذه الفئة

بث مباشر| مدبولي يفتتح مصنع ليونى لصناعة ضفائر السيارات ويتفقد مدينة الجلود

السكة الحديد تطبق إجراءات سلامة مشددة وتأخيرات محدودة بسبب سوء الطقس