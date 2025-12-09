كارت المحفظة.. كيف يمكن لعدة أشخاص ركوب المترو بنفس البطاقة؟

يوفر خط مترو الأنفاق الثالث "الخط الأخضر" خدمة "كارت المحفظة" لتسهيل عملية شراء التذاكر واستقلال محطات المترو المختلفة بسهولة وسرعة.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة المشغلة للخط عبر فيسبوك، منشورًا تحت عنوان "شارك رحلتك مع صحابك بنفس الكارت"، وهو ما أثار عدة تساؤلات حول كيفية استخدام نفس الكارت من قبل عدة أشخاص.

وردت الشركة على هذا التساؤل قائلة: لو معاك كذا شخص ينفع يدخلوا بالمحفظة بتاعتك وتخصم من الكارت بدل ما كل حد يشتري تذكرة، بس لازم كلكم تنزلوا من نفس المحطة علشان تقدروا تخرجوا بالكارت.

سعر كارت المحفظة

تبلغ تكلفة شراء كارت المحفظة 120 جنيهًا، تشمل السعر بالإضافة إلى رصيد بقيمة 40 جنيهًا.

ويتم شحن الكارت بقيمة تبدأ من 40 جنيهًا وتصل إلى 500 جنيه في الشحنة الواحدة، كما يمكن إعادة شحنه بشرط الإبقاء على الكارت سليمًا.

ويمكن شراء الكارت وشحنه من أي مكتب بيع تذاكر أو من ماكينات بيع التذاكر الآلية.

