تنويه عاجل من هيئة الطاقة بشأن طلبات التقديم للوظائف

كتب- محمد صلاح:

أعلنت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة انتقال منظومة التقديم لوظائف الهيئة من التقديم اليدوي إلى التقديم الإلكتروني بالكامل، في إطار خطة الهيئة لتطوير الخدمات المقدمة للمتقدمين ورفع كفاءة إجراءات التوظيف.

ونوَّهت الهيئة، عبر بيان عاجل لها اليوم الثلاثاء، بأن الوظائف التي سبق الإعلان عنها والمتعلقة بتخصصات (مهندس- محاسب- سائق) أصبح التقديم لها الآن إلكترونيًّا فقط عبر الموقع الرسمي للهيئة، ولن يتم قبول أي طلبات ورقية.

ويمكن للمتقدمين استكمال البيانات والمستندات المطلوبة؛ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وأتاحت الهيئة إمكانية إرسال طلبات التقديم والمستندات عبر البريد الإلكتروني الرسمي:

HR.jobs@nrea.gov.eg

وأهابت الهيئة بجميع الراغبين في التقدم الالتزام بالشروط والتعليمات المنشورة على الموقع الإلكتروني.

