تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

بعد رفع الإيجار| "الأوقاف" توضح موقفها من صغار المزارعين.. ونقيب الزراعيين يحذر

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة تتعامل برحمة ومراعاة مع صغار المزارعين فيما يتعلق بقرار رفع القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة لها.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، إن وزير الأوقاف أصدر قرارًا بـ"التعامل الرحيم" مع أصحاب الملكيات المفتتة من قيراط حتى 3 أفدنة"، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو دعم الفلاح وليس مجرد زيادة الإيرادات.

متحدث الوزراء يكشف عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء



أعلن المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزارة التنمية المحلية تلقت أكثر من مليوني طلب للتصالح فى مخالفات البناء منذ فتح باب التقديم، موضحًا أن الفترة من 3 يوليو 2024 وحتى 7 ديسمبر 2025 شهدت وحدها تقديم نحو 237 ألف طلب.

وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن بعض الحالات تأخرت فى استكمال الأوراق أو احتاجت إلى مزيد من التوعية، وهو ما تعمل عليه الوزارة والمحافظات من خلال حملات توعية للمواطنين لحثهم على إنهاء إجراءات التصالح.

عمرو أديب بعد تقرير "أكسيوس": إسرائيل عدو تولع بالغاز بتاعها

علق الإعلامي عمرو أديب على تقرير "أكسيوس" الأمريكي الذي تناول رغبة واشنطن في عقد قمة بين الرئيس السيسي ونتنياهو وإحياء صفقة غاز بقيمة 35 مليار دولار.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، إن التقرير أشار إلى وجود "فتور" لدى الرئيس السيسي تجاه اللقاء لأسباب كثيرة تتعلق بما حدث في غزة ومحور فيلادلفيا، مؤكدًا أن الموقف المصري حافظ على أهدافه الواضحة المتمثلة في الأمن القومي والموقف الإنساني.

وزير الزراعة يكشف تفاصيل تطوير حديقة حيوان الجيزة

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن أعمال التطوير الشاملة لحديقة الحيوان بالجيزة تسير بخطى ثابتة وفق مخططات عالمية.

وقال فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم": "أعمال التطوير تتم على قدم وساق وبخطط وضعتها شركات عالمية"، مشيرًا إلى وجود اعتمادات مالية للحديقة من جهات دولية تدعم هذا المشروع القومي.

"مأساة حقيقية"..عمرو أديب يعلق على واقعة تسرب مياه في متحف اللوفر



علق الإعلامي عمرو أديب على واقعة تسرب مياه في متحف اللوفر أدى إلى إتلاف مئات الكتب في قسم الآثار المصرية بباريس.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "هذه مأساة حقيقية.. كتب قديمة وبرديات ووثائق مصرية لا تعوض"، موضحًا أن تقارير فرنسية كشفت عن إهمال صيانة البنية التحتية للمتحف بسبب سوء توزيع الميزانية.