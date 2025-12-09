إعلان

دون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025

كتب- محمد صلاح:

07:00 ص 09/12/2025

دفع فاتورة الكهرباء

أتاحت شركات توزيع الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمشتركين 9 وسائل متنوعة لسداد فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر ديسمبر 2025 دون الحاجة إلى انتظار المحصل، ضمن خطتها لتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني وتسهيل الإجراءات على المواطنين.


وتشمل طرق السداد المتاحة:


ماكينات فوري بجميع منافذها على مستوى الجمهورية.
خدمة فودافون كاش عبر المحافظ الإلكترونية.
خدمة ميزة من خلال المحافظ البنكية المختلفة.
الدفع عبر تطبيق “الكهرباء” المخصص لشركات التوزيع.
ماكينات ATM للبنوك التي تدعم خدمة الدفع.
الدفع من خلال موقع وزارة الكهرباء بخدمة الدفع الإلكتروني.
خدمة موبايل بانكينج المتاحة من أغلب البنوك.
الدفع عبر البريد المصري داخل مكاتب البريد المنتشرة.
كارت الشحن مسبق الدفع لعدادات الكهرباء الذكية.


وأكدت وزارة الكهرباء أن منظومة الدفع الإلكتروني تهدف إلى تسهيل السداد، وتوفير الوقت، وتقليل التعامل النقدي المباشر، خاصة مع زيادة الاعتماد على الأنظمة الرقمية في قطاع الكهرباء خلال الفترة الأخيرة.


كما ناشدت الوزارة المشتركين الالتزام بسداد الفاتورة في مواعيدها لضمان استمرار تقديم الخدمة بجودة واستقرار، مع إتاحة التواصل عبر مراكز خدمة العملاء في حال وجود أي استفسار أو شكاوى

