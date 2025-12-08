أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس الساعات المقبلة، حيث توقعت استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء،

ليسود طقس بارد في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء.

كما تنشط حركة الرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، والعظمى المتوقعة غداً في القاهرة الكبرى 19 درجة.

وأشارت الأرصاد إلى فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من محافظات (مطروح - الإسكندرية - البحيرة- كفرالشيخ - الدقهلية - دمياط- بورسعيد - الغربية - المنوفية- الشرقية).

كما أشارت إلى وجود فرص أمطار خفيفة مساء قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وشمال ووسط الصعيد.

ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر.

واضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط ( السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية بلطيم) وارتفاع الأمواج من (2 :3 ) أمتار.