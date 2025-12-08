إعلان

أمطار رعدية وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تصدر بيانًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

10:42 م 08/12/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة
  • عرض 7 صورة
    صورة أرشيفية لأضرار نوة قاسم على الإسكندرية خلال السنوات السابقة (1)
  • عرض 7 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة
  • عرض 7 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة
  • عرض 7 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة
  • عرض 7 صورة
    نوة قاسم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس الساعات المقبلة، حيث توقعت استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء،

ليسود طقس بارد في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء.

كما تنشط حركة الرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، والعظمى المتوقعة غداً في القاهرة الكبرى 19 درجة.

وأشارت الأرصاد إلى فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من محافظات (مطروح - الإسكندرية - البحيرة- كفرالشيخ - الدقهلية - دمياط- بورسعيد - الغربية - المنوفية- الشرقية).

كما أشارت إلى وجود فرص أمطار خفيفة مساء قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وشمال ووسط الصعيد.

ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر.

واضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط ( السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية بلطيم) وارتفاع الأمواج من (2 :3 ) أمتار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الأرصاد درجات الحرارة الأمطار

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الرياضة يعد بحل أزمة أرض نادي الزمالك في هذا الموعد
تصدر اللاعب الأردني يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن والعربي القطري
حقيقة تعليق الدراسة غداً في المدارس بسبب حالة الطقس.. التعليم تحسم الجدل
عاجل- تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة
تحذير عاجل من محافظة الجيزة بشأن طقس الساعات المقبلة
السياحة تكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر
سعر الذهب اليوم في مصرينخفض بحلول التعاملات المسائية
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة