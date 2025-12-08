أكد الكاتب الصحفي أحمد رفعت، أن حق التقاضي متاح للجميع، مشيرًا إلى أنه حدث ضررًا من نشر خبر في الموقع الذي يترأس تحريره.



وقال "رفعت"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إن صديقه محمد القرش، متحدث وزارة الزراعة، أبلغه بأن رئيس شعبة الدواجن، عبدالعزيز السيد، حرر محضرًا ضده، مؤكدًا أنه سارع بالذهاب إلى المحرر ورئيس القسم لمعالجة الخبر، وطالبهم بالتواصل مع عبدالعزيز السيد، مشددًا على ضرورة نشر كل ما يقوله رئيس الشعبة كاملاً دون مراجعة.



وأضاف أنه تم معالجة الخبر المتسبب في الأزمة على الموقع، موضحًا أن لبسًا غير مقصودًا حدث في الخبر، مؤكداً أن المعاملة كانت جيدة وأن التعامل معه كان بمنتهى الرقي والاحترام، مشيراً إلى أن هناك من يصطاد في المياه العكرة.



وأوضح الكاتب الصحفي، تفاصيل تنفيذ أمر الضبط والإحضار، حيث أخبره ضابط بوجود استدعاء من نيابة أمن الدولة، مشيرًا إلى أنه تفاجأ في البداية ولكنه التزم بالقانون.



وأشار إلى إن الضابط أراه الاسم والختم، ولم يكن هناك أي تعسف، مؤكداً أن المعاملة كانت على أفضل وأروع ما يكون.



ونوه أن الإخوان الإرهابيين هم من روجوا الشائعات حول قضيته، مؤكدًا أن تاريخهم مليء بالإرهاب والدم والباطل، موضحًا أن مشكلته الجذرية معهم، وأنه لا يشرفه تدخلهم في موضوعه ولا دفاعهم عنه.



وأكد أن الإجراءات الأولى للموقع الصحفي تمت، ولكن لم يصدر الترخيص النهائي بعد، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من المواقع الصحفية، موضحاً أن المجلس الأعلى للإعلام مازال يبحث جديتهم.