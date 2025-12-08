"نقل الكهرباء" توقع مع "سيمنز" عقد توسيع محطة محولات ربط الخزان

وقَّعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا جديدًا مع شركة "الجمال للمقاولات العمومية"، لتنفيذ عدد من مشروعات خطوط النقل ذات الجهد العالي.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع كفاءة الشبكة القومية الموحدة ودعم مشروعات النقل، ووفقًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ووقَّع عن شركة "الجمال" المهندس مدحت ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة "الجمال"، بحضور كل من المهندس أحمد فتحي، رئيس قطاعات المشروعات المركزية، والمهندسة زينب قمر، رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد الفائق.

ويتضمن العقد تنفيذ ثلاثة لوطات رئيسية؛ تشمل:

- اللوط (2): تنفيذ الخط الهوائي المفرد الدائرة مفرد الموصل (الضبعة TSS8)؛ باستخدام موصل AAAC بقطاع 405 مم² على جهد 220 ك.ف، بطول يبلغ 45 كم بنظام تسليم مفتاح.

- اللوط (4): تنفيذ الخط الهوائي مفرد الدائرة، مفرد الموصل (العلمين/ في اتجاه TSS9 باستخدام نفس نوع الموصل وبقطاع 405مم² على جهد 220 ك.ف، بطول يقدر بنحو 53 كم بنظام تسليم مفتاح.

- اللوط (5): استكمال امتداد الخط من نهاية اللوط (4/TSS9) باستخدام موصل AAAC بقطاع 405 مم² على جهد 220 ك.ف، بطول يقارب 53 كم بنظام تسليم مفتاح.

ويستهدف المشروع -التابع لمنطقة كهرباء الإسكندرية- ربط عدد 9 محطات محولات الجر الكهربائي للقطار السريع بالشبكة الكهربائية الموحدة بجهد 220 ك.ف؛ بما يسهم في تعزيز التغذية الكهربية لمشروعات النقل الكبرى ودعم خطط الدولة في تطوير البنية التحتية للطاقة.

وتبلغ مدة تنفيذ كل لوط سبعة أشهر تبدأ من تاريخ التعاقد؛ بما يعكس التزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالإسراع في إنجاز المشروعات القومية، بما يضمن استقرار واستدامة التغذية الكهربائية في مختلف المناطق .