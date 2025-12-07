الشعبة: جميع الدواجن سليمة والإشراف البيطري يضمن جودة المنتج للمواطنين

أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن جميع الدواجن المتواجدة سواء في الأسواق أو المزارع "سليمة تماماً".

وأشار إلى أن هناك إقبالاً كبيراً خلال هذه الفترة على الدواجن صغيرة الحجم، والتي لا تتوفر بكميات كافية حالياً.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، خلال مداخلة هاتفية مع في برنامج "من أول وجديد"، أن هناك إشرافًا بيطريًا مكثفًا ومستمرًا على الأسواق والمزارع بهدف تقديم منتج مميز للمواطنين داعيًا الجميع إلى "عدم القلق" من أي أخبار تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن معظمها يكون "غير صحيح".

ولفت السيد إلى أن المنتجات في الأسواق تخضع لرقابة من أكثر من جهة وهذه الجهات: التموين، والصحة، والإشراف البيطري، وهيئة سلامة الغذاء. موضحًا أن الجميع يعمل بهدف أساسي هو الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

وأشار إلى أن حماية المواطن من الحصول على منتج به مشكلات توفر عليه الكثير من التكاليف المادية. وأكد أن هناك اهتماماً بالغاً بتوصيل السلع للمواطنين بجودة عالية، وأن العمل مستمر على مكافحة أي أمراض قد تصيب الدواجن قبل أن تصل إلى المستهلكين.