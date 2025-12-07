القاهرة- أ ش أ:

أعلن الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 40 وحدة إدارية كاملة التشطيب والمرافق "مياه - صرف - كهرباء" للبيع بنظام القرعة العلنية بأسعار تنافسية وتيسيرات كبيرة في السداد بمساحات تتراوح من (56م2 : 81م2) بالقطعة (75) جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، على أن يتم إجراء القرعة بمقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، يوم 11 يناير المقبل.

وأوضح الجهاز أن شروط التخصيص تشمل أن يتم سداد مبلغ 250 ألف جنيه دفعة جدية الحجز للوحدة الإدارية، ويتم إجراء قرعة علنية بين مسددي مبلغ جدية الحجز لاختيار الوحدة الإدارية لكل منتفع، وتشمل الشروط أنظمة سداد مختلفة للفوري والتقسيط على فترات (3 - 5 - 7) طبقا لرغبة المواطن، كما أن كراسة الشروط متاحة بمقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان نظير مبلغ 585 جنيها اعتباراً من يوم 21 حتى يوم 25 ديسمبر الجاري مع سداد جدية الحجز خلال نفس المدة والمعاينة يومياً عدا يوم الجمعة بموقع المشروع بمدينة 6 أكتوبر.

ويمكن زيارة صفحة الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة على الفيس بوك، أو مقر الجهاز بالعنوان: المجتمع السكني الجديد غرب الأتوستراد بجوار مساكن أطلس (المشروع الأمريكي) – حلوان.