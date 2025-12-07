وزير الاتصالات يلتقي رئيس الأعلى للإعلام لبحث التعاون الرقمي والإعلامي

كتب- أحمد الجندي:

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لبحث آفاق التعاون بين الجانبين.

وبحسب بيان، استعرض الاجتماع سبل تعزيز التنسيق بما يضمن تطوير بيئة إعلامية ورقمية مواكبة للمستحدثات التكنولوجية واكثر التزاما بالأطر التنظيمية، وكذلك آليات التعامل مع المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، في ضوء التحديات المتزايدة المرتبطة بالمحتوى الرقمي، وتم التأكيد على أهمية وضع أطر واضحة لصون حقوق الملكية الفكرية عبر الفضاء الإلكتروني.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. وزارة الصحة تعلن تفاصيل الإصابات التنفسية في مؤتمر صحفي

استمرار الانخفاض وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام

"خراب بيوت".. نقيب الفلاحين يناشد الأوقاف بمراجعة قرار تحريك أجرة الأراضي الزراعية