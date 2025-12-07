الصحة تحسم الجدل بشأن إمكانية غلق المدارس بسبب الفيروسات

أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أنه لا يوجد أي قرار بغلق مدارس أو فصول، وأن الوضع الصحي لا يشير إلى ظهور أمراض جديدة داخل البلاد.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأحد بالمؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن مستجدات الإصابات الفيروسية التنفسية المتزامنة مع تقلبات الطقس.

وأوضح "قنديل" أن "ثلثي العينات الإيجابية التي جرى تحليلها خلال الفترة الماضية تبين أنها إصابات بفيروس الإنفلونزا من النوع A (H1N1)"، مؤكدًا أن اللقاح الموسمي للإنفلونزا فعال في الوقاية من هذه السلالة.

وأضاف نائب وزير الصحة أنه لا توجد متحورات تثير القلق في أي من الفيروسات المتداولة حاليًا، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا لا يزال موجودًا لكن معدلات الإصابات منخفضة جدًا، ولم تُسجل أي تحورات جديدة تستدعي القلق أو تغيير البروتوكولات الصحية.

وأكد "قنديل" أن الوضع الوبائي في مصر مستقر، والوزارة تتابعه على مدار الساعة لضمان سلامة الطلاب والمواطنين.