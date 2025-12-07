"العمل" تُعلن عن 250 فرصة عمل جديدة بشركة في الجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل بالتعاون مع مديرية قوى عاملة الجيزة والإدارة العامة للتشغيل عن توفير 250 فرصة عمل جديدة بشركة "دو أوتسورس" في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بتوفير فرص عمل لائقة للشباب وتحسين معدلات التشغيل,

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لربط الباحثين عن العمل باحتياجات سوق العمل الفعلية، وتوفير فرص عمل في بيئات مناسبة ومستقرة، خاصة في الشركات العاملة في السوق المصري.

وبحسب البيان فإن الوظائف المطلوبة تشمل:100 عامل إنتاج، و 100 عامل نظافة 50 عامل تعبئة.

وأوضحت الوزارة أن المقابلات تبدأ من يوم غد الاثنين 8 ديسمبر، وذلك اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 مساءً، بمقر الشركة في الشيخ زايد فيلا الياسمين، مدينة 6 أكتوبر.

ودعت الوزارة الشباب الراغبين في فرصة عمل مستقرة إلى سرعة التقديم قبل اكتمال العدد المطلوب.

