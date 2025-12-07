"حرس الحدود" توجه ضربات قاصمة ضد العناصر الإجرامية والمهربين- فيديو

وجهت قوات حرس الحدود عددا من الضربات القاصمة ضد العناصر الإجرامية والخارجة عن القانون والمهربين على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة، وذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في تأمين الحدود البرية والساحلية للدولة المصرية للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وتمكنت قوات حرس الحدود من ضبط مصنع وعدد من المخازن لتصنيع المواد المخدرة وذلك بعد ورود معلومات تفيد بقيام عدد من المهربين باستغلال إحدى المناطق الجبلية بشبه جزيرة سيناء لتصنيع وتخزين المواد المخدرة.

وأسفر ذلك عن ضبط (15) طنا من الهيدرو المطحون، و(7.5) طن من بودرة الحشيش، و(6) أطنان عجينة حشيش و(2) طن من زيت الحشيش، و(50) كجم من بذور الهيدرو، و(4000) فرش حشيش.. بالإضافة إلى ضبط عربة ربع نقل وبندقية آلية وعدد من الطلقات، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بما يقرب من (2) مليار و(130) مليون جنيه مصر.

وفي توقيت متزامن، نجحت قوات حرس الحدود على الإتجاه الإستراتيجي الغربي في إحباط محاولات لتهريب كميات من الأسلحة والذخائر، حيث تم ضبط (11) بندقية آلية، و(30) بندقية خرطوش، و(1) مسدس و(33) خزنة، و(4) تلسكوبات و(443) طلقة، و(12800) قرص مخدر.

كما تمكنت قوات حرس الحدود على الإتجاه الإستراتيجي الجنوبي من ضبط (11) عربة، (5) بندقيات آلية، وبندقية قناصة، و(11) خزنة ، و(400) طلقة مختلفة الأعيرة، وكمية من المعدات المستخدمة في التنقيب العشوائي عن خام الذهب.

وقد تم إحالة جميع المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

تأتي تلك النجاحات تتويجا للجهود المكثفة التي تنفذها قوات حرس الحدود على مدار الساعة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والمعابر الحدودية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.