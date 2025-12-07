إعلان

توقعات الطقس.. انخفاض حرارة وظاهرة تزيد من الإحساس بالبرودة

كتب : محمد نصار

11:32 ص 07/12/2025

حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد.

وأشارت الأرضاد، في بيان، إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وذكرت أنه يوجد نشاط رياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 20 درجة.

