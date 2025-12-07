توقعات الطقس.. انخفاض حرارة وظاهرة تزيد من الإحساس بالبرودة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد.

وأشارت الأرضاد، في بيان، إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وذكرت أنه يوجد نشاط رياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 20 درجة.

