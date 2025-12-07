تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عمرو أديب ينتقد دعوات إغلاق الزمالك: ده نادي الدولة.. هو شقة مفروشة؟

انتقد الإعلامي عمرو أديب بشدة الآراء التي تدعو إلى إغلاق نادي الزمالك في ظل الأزمات المالية الحادة التي يمر بها، ووصف هذه الدعوات بأنها تعكس "قلة الحيلة".

وقال خلال برنامجه "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر: "إنتو عايزين الزمالك يخرب أكتر من كده؟ ده نادي الدولة، اديله فرصة، شوفله حل، إيه حوار 'اقفلوا النادي'؟".

من 100 ألف إلى 1300 صوت فقط.. لميس الحديدي: أين ذهبت أصوات المصريين في الدوائر الملغاة؟

طلبت الإعلامية لميس الحديدي فتح تحقيق رقابي فوري في الفجوة غير منطقية التي ظهرت بين نتائج الجولة الأولى والإعادة في الـ19 دائرة الملغاة.

وقالت الحديدي، خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، إن الأرقام الصادمة تُثير تساؤلات خطيرة تحتاج إجابات شفافة من المسؤولين عن العملية الانتخابية، مضيفة أن مرشحين حصلوا على عشرات الآلاف من الأصوات في الجولة الأولى انهاروا إلى بضع مئات فقط بعد الإعادة.

مشادة بين لميس الحديدي ومتحدث الرياضة: اللائحة قراطيس ومراكب.. ولا أحد يُحاسب

وقعت مشادة حادة بين الإعلامية لميس الحديدي ومحمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، بشأن الإهمال في وفاة السباح يوسف محمد.

وقالت الحديدي، خلال برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، إن اللائحة الطبية الجديدة مجرد "قراطيس ومراكب" لا تُطبق، مضيفة أن الوزارة لم تتخذ أي جزاء إداري حقيقي، وأن الجميع يختبئ خلف إحالة الأمر للنيابة.

عمرو أديب: فيديوهات الأسد المسربة تعرض "نهاية ديكتاتور" يسخر من شعبه

علق الإعلامي عمرو أديب على انفراد قناة العربية بنشر فيديوهات مسربة للرئيس السوري بشار الأسد، معتبرًا ذلك عملاً إعلاميًا يستحق الإشادة.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "هذا الرجل لا يمكن وصفه إلا بالديكتاتور، والفيديوهات المسربة تكشف حقيقته".

الإسعاف: لم نستغرق 4 دقائق لنقل السباح يوسف.. ووالدته: "قتلتم ابني بالإهمال"

دافع وائل سرحان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالإسعاف، عن أداء الفريق في حادث وفاة السباح يوسف محمد.

وقال "سرحان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، إن عربة الإسعاف لم تستغرق أكثر من 4 دقائق من مجمع السباحة إلى مستشفى دار الفؤاد، مضيفًا أن المسعفين والأطباء أجروا إنعاشًا قلبيًا رئويًا فوريًا وركبوا جهاز الصدمات الآلي، لكن الجهاز لم يُصدر أمرًا بالصدمة، مؤكدًا أن النقل تم بسرعة قياسية رغم التجمهر.

إنقاذ السباح محمد يوسف.. نقيب الإسعاف يرد على اتهامات والدة الراحل بالإهمال

قال وائل سرحان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالإسعاف، إن جهود الإنقاذ التي بُذلت للسباح الراحل يوسف محمد اتبعت البروتوكولات الطبية المقررة، مؤكدًا أن فريق الإسعاف لم يتقاعس.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "الصورة" على قناة النهار: "المسعف تلقى يوسف بعد إخراجه من الماء وعمل معه إنعاشًا قلبيًا رئويًا برفقة طبيبين، ثم تم تركيب جهاز الصدمات المحمول الذي لم يصدر أوامر بصدمات كهربائية، مما استدعى نقله للمستشفى لإجراءات متقدمة".