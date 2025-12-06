أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن معرض "إيديكس 2025" لم يكن مجرد حدث عسكري، بل منصة لإعلان تطور مصر الاستراتيجي بهدوء وثقة.

وقال "فهمي"، خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل على قناة "الحياة"، إن الندوة الخاصة بالدفاع الجوي التي شارك فيها ضباط من مصر وأمريكا وألمانيا ودول أخرى كانت الأبرز، مضيفًا أنها ركزت على 4 محاور رئيسية أهمها حجم المشاركة الدولية وإشادة الوفود بما وصلت إليه مصر من إنجازات حقيقية في أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن الرسالة التي خرجت بها الوفود الأجنبية واضحة: مصر تُطوّر قدراتها العسكرية بوتيرة غير مسبوقة.

وتابع أن المعرض حمل رسائل ردع صريحة لمن يهمه الأمر، مؤكدًا أن البعد الاستراتيجي كان حاضرًا بقوة، وأن مصر أصبحت تُسابق التحديات الإقليمية والدولية بكفاءة عالية، مما يعكس مكانتها المتقدمة في المجال العسكري.

وأشار فهمي إلى أن استهداف بيت جن في الجنوب السوري لم يكن مفاجئًا، موضحًا أن المنطقة تشهد توترًا شديدًا وقربها من دمشق يجعلها هدفًا دائمًا، مشددًا على أن التوغلات الإسرائيلية المتكررة تؤكد استمرار حالة عدم الاستقرار في سوريا.

وشدد فهمي على أن "إيديكس 2025" أثبت أن مصر لم تعد مجرد لاعب إقليمي، بل قوة استراتيجية تُشكّل توازنات المنطقة.

وأكد أن الإشادة الدولية بقدراتنا ليست مجاملة، بل اعتراف بإنجاز حقيقي يحمي الأمن القومي ويُعزز مكانة مصر دوليًا.