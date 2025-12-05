متحدث الرياضة يكشف المسؤول الأول عن غرق السباح يوسف

قال محمد الشاذلي، متحدث وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة تعيش حالة حزن وصدمة شديدة منذ وقوع حادث وفاة السباح يوسف.

وأضاف "الشاذلي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أن الوزير أصدر قرارًا فوريًا بإحالة الواقعة كاملة إلى النيابة العامة لأنها تتطلب تحقيقات جنائية رسمية، مؤكدًا أن هناك مسارين للتعامل مع المشكلات الرياضية: إداري داخلي، وجنائي عندما تكون هناك وفاة.

وأكد متحدث الرياضة، أن مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة يسلم المنشأة بالكامل بمستندات رسمية للاتحاد المصري للسباحة الذي يتولى التنظيم بالكامل.

وتابع: المسؤولية الطبية والتنظيمية تقع أساسًا على عاتق الاتحاد المصري للسباحة من جهة، وعلى نادي الزهور من جهة أخرى، لأن الكود الطبي الصادر في نوفمبر 2024 يلزم كل نادٍ بأن يرافقه طبيب خاص بفريقه، كما يلزم الاتحاد بتوفير سيارة إسعاف مجهزة من هيئة الإسعاف قبل انطلاق أي بطولة.

وأشار "الشاذلي"، إلى أن الوزارة جمعت تقارير رسمية من كل الجهات المعنية (الاتحاد، نادي الزهور، هيئة الإسعاف، استاد القاهرة) وأرفقتها بتقرير شامل سلّم للنيابة.

وقال إن الوزارة لا تملك سلطة تجميد الاتحاد أو إصدار عقوبات إدارية فورية في مثل هذه الواقعة الجنائية، لأن القانون يلزم انتظار قرار النيابة العامة النهائي حتى لا تتعارض أي إجراءات إدارية مع التحقيق الجنائي.

وأكد أن الوزارة لن تتهاون في محاسبة أي مقصر بعد صدور قرار النيابة، مشددًا على أن الكود الطبي الجديد الذي أصدرته الوزارة مكّنها من تحديد المسؤوليات بدقة، وأن الوزارة تنتظر فقط الضوء الأخضر من النيابة لاتخاذ كل الإجراءات الإدارية اللازمة.

