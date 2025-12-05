خبير دستوري: مؤسسات الدولة أعادت ثقة الناخبين والمرشحين في الانتخابات

قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن المرشحين في المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية "أكثر حظًا" من نظرائهم في المرحلة الأولى.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، أن هذه المرحلة تشهد تلافي العديد من الملاحظات التي ظهرت سابقًا، مما يعزز الثقة في العملية الانتخابية.

وأشار "المغازي"، إلى أنه رغم تقديم 200 إلى 300 طعن انتخابي أمام المحكمة الإدارية العليا، إلا أن توقعاته لا تشير إلى أحكام بإعادة الانتخابات في دوائر كثيرة كما حدث في المرحلة الأولى.

وأكد أستاذ القانون الدستوري، أن مؤسسات الدولة المصرية أعادت ثقة كبيرة للناخبين والمرشحين على حد سواء، خاصة لمرشحي الإعادة ومرشحي المرحلة الثانية.

وأضاف أن الثقة المتبادلة بين الناخب والمرشح تمثل "أعظم شيء للمستقبل"، عندما يقوم المرشح بمناقشة مشاكل الجماهير وآمالها بشكل مباشر.

وأعرب عن تفاؤله الكبير بسير المرحلة الثانية من الانتخابات، موجهًا الشكر للمؤسسات الوطنية على دورها في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وبناء جسور الثقة بين جميع الأطراف المعنية.

