الوطنية للانتخابات: تلقينا 27 شكوى على مدار اليوم

أشاد المستشار أحمد البنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بوعي وحرص الناخبين المصريين خلال نزولهم بكثافة للمشاركة في جولة الإعادة للدوائر الملغاة من المرحلة الأولى، واختيار من يمثلهم في مجلس النواب لعام 2025.

وأكد "البنداري"، خلال مؤتمر صحفي للهيئة، أن المواطن المصري أثبت بجدارة أنه بطل الحدث وصاحب الكلمة الأخيرة في انتخابات مجلس النواب 2025.

وتقدم المدير التنفيذي للهيئة بخالص الشكر لوسائل الإعلام على تغطيتها المتميزة للعملية الانتخابية، كما وجه الشكر لوزارة الداخلية على تفانيها في حماية الناخبين وخدمتهم، وتأمين العملية الانتخابية بالكامل على أكمل وجه.

وشدد "البنداري"، على قاعدة مهمة تتعلق بالفرز، مؤكدا أن المندوب ليس له الحق في حضور الفرز على الإطلاق.

وأشار إلى أن الهيئة تلقت على مدار اليوم 27 شكوى، وتم التعامل مع هذه الشكاوى بدقة واهتمام لضمان سير العملية بنزاهة.

اقرأ أيضًا:

مصدر يكشف تفاصيل خروج عربة بضائع عن القضبان بالبدرشين

توضيح من عباس شراقي بعد بيان إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ماذا قال؟

عطل مفاجئ.. ضعف وانقطاع المياه بعدة مناطق في الجيزة