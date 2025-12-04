إعلان

"حماة الوطن" يصدر بيانًا بشأن جولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

كتب- عمرو صالح:

10:09 م 04/12/2025

حزب حماة الوطن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت غرفة العمليات المركزية بحزب حماة الوطن، على مدار يومين، متابعتها تصويت المصريين بالداخل في 20 دائرة من جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي تشمل الدوائر الملغاة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشارت الغرفة، في بيان، إلى أنها كانت على تواصل دائم مع أمانات الحزب في المحافظات التي تجرى فيها الانتخابات، لتذليل أي عقبات تؤثر على سير عمليات التصويت.

وأشادت بتعاون الجهات المعنية، وحرصها على توفير الإجراءات التي من شأنها تسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم في جميع اللجان.

وتستكمل غرفة العمليات، متابعة أعمال الفرز في اللجان الفرعية والعامة، لحين الانتهاء من الحصر العددي في الدوائر التي تُجرى فيها الانتخابات.

WhatsApp Image 2025-12-04 at 21.02.20

اقرأ أيضًا:

مصدر يكشف تفاصيل خروج عربة بضائع عن القضبان بالبدرشين

توضيح من عباس شراقي بعد بيان إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ماذا قال؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حزب حماة الوطن الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب 2025 تصويت المصريين بالداخل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان