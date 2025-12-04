"حماة الوطن" يصدر بيانًا بشأن جولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

واصلت غرفة العمليات المركزية بحزب حماة الوطن، على مدار يومين، متابعتها تصويت المصريين بالداخل في 20 دائرة من جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي تشمل الدوائر الملغاة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشارت الغرفة، في بيان، إلى أنها كانت على تواصل دائم مع أمانات الحزب في المحافظات التي تجرى فيها الانتخابات، لتذليل أي عقبات تؤثر على سير عمليات التصويت.

وأشادت بتعاون الجهات المعنية، وحرصها على توفير الإجراءات التي من شأنها تسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم في جميع اللجان.

وتستكمل غرفة العمليات، متابعة أعمال الفرز في اللجان الفرعية والعامة، لحين الانتهاء من الحصر العددي في الدوائر التي تُجرى فيها الانتخابات.

اقرأ أيضًا:

مصدر يكشف تفاصيل خروج عربة بضائع عن القضبان بالبدرشين

توضيح من عباس شراقي بعد بيان إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ماذا قال؟