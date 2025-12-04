"العربية لحقوق الإنسان": سلبيات المرحلة الأولى للانتخابات اختفت

قال محمد راضي، المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن كل الملاحظات السلبية التي رُصدت في المرحلة الأولى من انتخابات النواب 2025 اختفت كليًا.

وأضاف "راضي"، في حواره مع قناة "إكسترا نيوز"، أن فرق المنظمة الدولية تابعت بنفسها العملية في البحيرة والإسكندرية والفيوم، وأن الحشود أمام اللجان وتوجيه الناخبين وكل أشكال الدعاية المخالفة لم تعد موجودة على الإطلاق.

وتابع: المرحلة الثانية وجولات الإعادة في الـ19 دائرة التي ألغتها الهيئة الوطنية شهدت التزامًا واضحًا بالقواعد القانونية.

وأشار إلى أن المتابعين الميدانيين لم يسجلوا أي حالة تجمع أو ضغط على الناخبين، مؤكدًا أن هذا التحسن الملحوظ يعكس استجابة فورية وجادة من كل الجهات المسؤولة.

وأكد المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن العملية الانتخابية في مراحلها الحالية أصبحت أكثر انضباطًا وشفافية من أي وقت مضى.

