بدء رد مبالغ جدية الحجز لموسم الحج 2026 رسميًا -(تفاصيل)

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، في خطاب دوري رقم (314) لسنة 2025، عن الإجراءات التنفيذية لموسم الحج الحالي 1447 هـ / 2026 م، مشيرةً إلى الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج، والتي تتضمن تحصيل مبالغ جدية الحجز من المواطنين المتقدمين للقرعة السياحية.

ودعت الغرفة، بحسب خطاب لها، حصل "مصراوي" على نسخة منه، العملاء الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بقرعة الحج السياحي لهذا الموسم، إلى التوجه إلى فروع بنك مصر في جميع أنحاء الجمهورية لصرف قيمة مبلغ جدية الحجز الذي تم سداده مسبقًا.

وأكدت الغرفة حرصها على تسهيل الإجراءات للمتقدمين، مع تمنياتها لهم بالتوفيق والنجاح في السنوات القادمة، مشيدةً بتعاون الشركات والعملاء لضمان سير موسم الحج بكل يسر وانتظام.

