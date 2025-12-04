إعلان

بدء رد مبالغ جدية الحجز لموسم الحج 2026 رسميًا -(تفاصيل)

كتب : محمد أبو بكر

04:17 م 04/12/2025

الحج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، في خطاب دوري رقم (314) لسنة 2025، عن الإجراءات التنفيذية لموسم الحج الحالي 1447 هـ / 2026 م، مشيرةً إلى الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج، والتي تتضمن تحصيل مبالغ جدية الحجز من المواطنين المتقدمين للقرعة السياحية.

ودعت الغرفة، بحسب خطاب لها، حصل "مصراوي" على نسخة منه، العملاء الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بقرعة الحج السياحي لهذا الموسم، إلى التوجه إلى فروع بنك مصر في جميع أنحاء الجمهورية لصرف قيمة مبلغ جدية الحجز الذي تم سداده مسبقًا.

وأكدت الغرفة حرصها على تسهيل الإجراءات للمتقدمين، مع تمنياتها لهم بالتوفيق والنجاح في السنوات القادمة، مشيدةً بتعاون الشركات والعملاء لضمان سير موسم الحج بكل يسر وانتظام.

اقرأ أيضاً:

طقس الاثنين.. الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة تصل لحد الضباب

حال عدم إضافة قيمة الشحن.. اتبع تلك الخطوات للحصول على رصيد عداد الكهرباء؟

اليوم.. "التنسيقية" تعقد صالونًا لمناقشة ملامح البرامج الانتخابية لمرشحيها في انتخابات النواب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحج وكالات السفر والسياحة موسم الحج 2026

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جوزها اتهمها في شرفها.. كيف يرى الشرع والقانون واقعة فتاة البشعة؟| صور
الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل
"مجزرة وشرخ في الضلع و8 غرز".. كواليس اشتباكات مباراة الترسانة وأبو قير
88 طعنا من 160.. المحافظات الأكثر تقدمًا بطعون على المرحلة الثانية
تماسيح الزوامل تثير الذعر في الشرقية.. والأهالي: أكلوا بقرة في ساعات