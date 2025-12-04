تخصيص أراضٍ ومشروعات خدمية جديدة.. رئيس الوزراء يُصدر قرارات جديدة

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 49 الصادر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، 10 قرارات جديدة لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، أرقام من: 3585 إلى 3593 والقرار رقم 3603 لعام 2025.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 47 مكرر (ج)، الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2025، قرارًا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 4329 لسنة 2025، يقضي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك فيما يخص جامعتي حلوان وجامعة جنوب الوادي.

وجاء في المادة الأولى لقرار رئيس الوزراء "مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بجامعة حلوان قبل صدور هذا القرار، تستبدل عبارة جامعة العاصمة بعبارة "جامعة حلوان"، أينما وردت في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه.

ونصت المادة الثانية على أنه "مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بجامعة جنوب الوادي قبل صدور هذا القرار، تستبدل عبارة "جامعة قنا" بعبارة جامعة جنوب الوادى أينما وردت في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه".

وأصدر رئيس مجلس الوزراء اليوم قرارين بتخصيص قطعتي أرض من أملاك الدولة الخاصة لصالح الجهات المعنية بالمجان، لدعم مشروعات البنية التحتية والخدمات الحكومية في محافظات مصر.

وجاء في قرار رقم 3585 لسنة 2025، تخصيص قطعة أرض بمساحة 499 متر مربع بمدينة موط التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وفق اللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح مديرية الإسكان بالمحافظة لإقامة مقر إدارة إسكان الداخلة.

كما نصت المادة الأولى من قرار رقم 3587 لسنة 2025، على تخصيص قطعة أرض بمساحة 221 متر مربع زمام قرية بني عدى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بمحافظة بني سويف، وفق اللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح هيئة الإسعاف المصرية لإقامة وحدة إسعاف جديدة.

وفيما يلي، نص قرارات رئيس مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية، كما يلي:

العدد 49 مؤمن by Esraa Khaled

