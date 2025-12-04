أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على التعاون والتكامل مع مختلف الشركات العالمية لتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل شركات الإنتاج الحربي وذلك في إطار إستراتيجية عمل الوزارة التي ترتكز على الاستفادة المثلى من الأصول والموارد المتاحة بها لضمان تنفيذ خطط التحديث والتطوير المستمر بقطاع الإنتاج الحربي على أكمل وجه، جاء ذلك خلال مراسم توقيع عقد للتعاون المشترك مع إحدى الشركات الأجنبية في مجال التصنيع العسكري، والتي أجريت داخل جناح الوزارة بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية “EDEX 2025".

وأكد الوزير على أن المهمة الرئيسية لوزارة الإنتاج الحربي تتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة، ويتم الحرص على تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات شركات الإنتاج الحربي المختلفة، وعقد الشراكات التعاونية مع مختلف الجهات المحلية والدولية لتصدير بعض هذه المنتجات إلى الخارج، بالاستفادة من الموقع الإستراتيجي الذي تتمتع به مصر حيث تربط بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، مما يساهم في دعم الاقتصاد القومي ويوفر العملة الحرة.

وأشار الوزير محمد صلاح إلى أن هذا التوقيع يأتي في إطار جهود الوزارة لتبادل الخبرات والمعلومات الفنية في مجال التصنيع العسكري بالتكامل مع الشركات العالمية المختلفة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تمثل خارطة طريق تدعم دور وزارة الإنتاج الحربي في الصناعة الوطنية.

وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع مختلف الشركات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية بشكل أكثر عمقًا خلال الفترة المقبلة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

من جانبهم أشاد ممثلو الشركة الأجنبية بالإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتميزة المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي، والتي تشجع مختلف الشركات العالمية على التعاون معها وإقامة شراكات إستراتيجية تحقق المصلحة المشتركة، كما أشادوا بما تشهده مصر من تطور ملحوظ في صناعاتها العسكرية، مؤكدين أن معرض "EDEX 2025" يعكس مكانة وثقل الدولة المصرية وقدرتها على تنظيم المعارض الدولية الكبرى بمنتهى الكفاءة والاحترافية.

اقرأ أيضاً:



"التعليم" توجه بسرعة صرف حافز التدريس والإدارة المستحق للمعلمين والمديرين

جامعة حلوان توضح حقيقة انضمام الفنان سامح حسين لأعضاء هيئة التدريس

770 مدرسة مستفيدة.. "التعليم" توسع شراكتها مع "مصر الخير" لدعم المجتمع التعليمي