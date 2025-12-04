كتب- محمد أبو بكر:

شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الجيزة: فصل حدائق الأهرام عن حي الهرم وإنشاء حي مستقل

ترأس المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا؛ للوقوف على سبل تعزيز جودة المرافق وتيسير الخدمات المقدمة لمواطني حدائق الأهرام ومناقشة المعوقات التي تواجه تقديم الخدمات الأساسية وإيجاد حلول عملية ودائمة بما يعكس رؤية المحافظة في تطوير المدينة لتصبح نموذجًا حضاريًا .

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

بيان من محافظة الجيزة بشأن قطع المياه في 6 مناطق

أعلنت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي أفادت بحدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم بشارع ربيع الجيزي أمام مستشفى أم المصريين ما استلزم بدء أعمال إصلاح عاجلة للتعامل مع العطل.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ضبط 30 طن كفتة منتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق في الجيزة.. صور

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جهود الحملات المكثفة التي تنفذها مديرية تموين الجيزة، والتي أسفرت عن ضبط منشأة غير مرخصة بناحية الحرانية، بمركز أبوالنمرس تقوم بتصنيع الكفتة من مُجزآت الدواجن ومواد أخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

صندوق النقد والأهرامات.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مُنوهاً إلى حضور أحمد كجوك، وزير المالية، للمؤتمر لعرض تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وزير العمل يبحث إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة لخدمات الوزارة.. تفاصيل

استقبل محمد جبران، وزير العمل، صباح اليوم بمكتبه في العاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من شركة eFinance المتخصصة في الحلول الرقمية والخدمات المالية الإلكترونية، لعرض مقترح إنشاء منظومة إلكترونية حديثة لتطوير وتحسين خدمات الوزارة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

توضيح مهم من "مدبولي" بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مُنوهاً إلى حضور أحمد كجوك، وزير المالية، للمؤتمر لعرض تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

السياحة تُحدد آخر موعد لإيداع مبالغ الحج 2026- مستند

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الكتاب الدوري رقم (361) لسنة 2025، موجّهًا إلى الممثلين القانونيين لشركات السياحة، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لموسم الحج لعام 1447هـ، وبالتزامن مع الجدول الزمني المعلن من وزارة الحج والعمرة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مصادر: مصر تجدد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتشغيل معبر رفح في الاتجاهين

أكدت مصادر، أن مصر تؤكد التزامها بمقررات اتفاق وقف إطلاق النار بما فيها تشغيل معبر رفح في الاتجاهين لاستقبال الجرحى والمصابين.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا