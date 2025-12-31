شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إصدار الهيئة القومية للأنفاق، بيانًا اليوم الأربعاء، بشأن تداول تصريحات متعلقة بتذاكر المترو و التى أثيرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

بيان عاجل من "القومية للأنفاق" بشأن أنباء رفع تذكرة المترو لـ 10 جنيهات

أصدرت الهيئة القومية للأنفاق، بيانًا اليوم الأربعاء، بشأن تداول تصريحات متعلقة بتذاكر المترو و التى أثيرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

قرار عاجل لوزير الزراعة بشأن سن المتقدمين لمسابقة الأطباء البيطريين

قرر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعديل شروط مسابقة التعاقد مع الأطباء البيطريين، برفع الحد الأقصى للسن ليصبح 35 عاما بدلا من 30 عاماً.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

1500 جنيه.. بدء صرف منحة عيد الميلاد رسميًا لهذه الفئة

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، عن اعتماد وبدء صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة، ضمن المنح الدورية التي تُصرف في المناسبات الرسمية والدينية، وذلك بإجمالي 299 مليونًا و286 ألف جنيه، يستفيد منها 199,524 عاملًا من العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل، في جميع محافظات الجمهورية الـ27.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة

أعلنت الشركة الفرنسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT المعروف بقطار العاصمة، عن اتخاذ إجراءات تشغيلية استثنائية اليوم الأربعاء، تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية 2026.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الرئيس السيسي يستقبل القائد العام للقوات المسلحة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ديون شركات النفط تتراجع تدريجيًا بفضل خطة السداد المصرية حتى بداية 2026

أعلن المركز الإعلامي لرئاسة مجلـس الـوزراء، اليوم الأربعاء عن نتائج تقرير "ريستاد أنرجي" وجهود استراتيجية تحول مصر إلى مركز إقليمي لتداول الغاز، موضحًا تراجع ديون شركات النفط الدولية تدريجيًا خلال عام 2025 بفضل انتظام السداد وتنفيذ خطة مالية حتى أوائل عام 2026 مما يعكس التزام الدولة المصرية باستعادة ثقة المستثمرين واستقرار القطاع وتخفيف الضغوط المالية على المشغلين

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

إنجاز غير مسبوق.. هيئة الدواء: 91% من الأدوية تصنع محلياً

قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة واصلت على مدار العام عملها الدؤوب بروح من المسؤولية والإصرار، باعتبارها أحد الركائز الأساسية للأمن الصحي الوطني.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قوانين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، موافقته على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يواكب التطورات والتغيرات في الجوانب ذات الصلة بعمل الهيئة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا