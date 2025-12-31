إعلان

بالصور.. السكة الحديد تسير الرحلة الـ44 لقطارات "العودة الطوعية" لنقل الأشقاء السودانيين

كتب : أحمد العش

03:48 م 31/12/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    قطارات العودة الطوعية لنقل الأشقاء السودانيين (4)
  • عرض 14 صورة
    قطارات العودة الطوعية لنقل الأشقاء السودانيين (5)
  • عرض 14 صورة
    قطارات العودة الطوعية لنقل الأشقاء السودانيين (6)
  • عرض 14 صورة
    قطارات العودة الطوعية لنقل الأشقاء السودانيين (7)
  • عرض 14 صورة
    قطارات العودة الطوعية لنقل الأشقاء السودانيين (8)
  • عرض 14 صورة
    قطارات العودة الطوعية لنقل الأشقاء السودانيين (9)
  • عرض 14 صورة
    قطارات العودة الطوعية لنقل الأشقاء السودانيين (1)
  • عرض 14 صورة
    قطارات العودة الطوعية لنقل الأشقاء السودانيين (3)
  • عرض 14 صورة
    قطارات العودة الطوعية لنقل الأشقاء السودانيين (10)
  • عرض 14 صورة
    قطارات العودة الطوعية لنقل الأشقاء السودانيين (13)
  • عرض 14 صورة
    قطارات العودة الطوعية لنقل الأشقاء السودانيين (14)
  • عرض 14 صورة
    قطارات العودة الطوعية لنقل الأشقاء السودانيين (12)
  • عرض 14 صورة
    قطارات العودة الطوعية لنقل الأشقاء السودانيين (11)

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأربعاء، أنه وفي ضوء استمرار الدور المصرى الداعم للأشقاء السودانيين، قامت الهيئة بتنفيذ رحلة جديدة من رحلات مشروع "العودة الطوعية" للأشقاء السودانيين.

وأوضحت الهيئة، أنه انطلقت صباح اليوم الرحلة الـ44 من القطارات المخصصة للمشروع وعلى متنها 1116 راكبا وذلك من محطة مصر برمسيس إلى محطة السد العالي بأسوان تمهيداً لانتقالهم إلى دولة السودان الشقيقة، ليصل إجمالى عدد المستفيدين من هذه الرحلات حتى الآن إلى 42944 راكبًا.

وأشارت السكة الحديد، أنه من المقرر أن يصل القطار لمحافظة أسوان في الساعة 11:40 مساءً اليوم، على أن يغادر في رحلة العودة غدًا في تمام الساعة 11:30 صباحًا وفق جداول التشغيل المنتظمة .

وأكدت سكك حديد مصر، استمرارها في تقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة للمواطنين السودانيين خلال الرحلات حتى وصولهم إلى وطنهم الشقيق، وذلك تنفيذًا لتكليفات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل .

السودانين قطارات العودة الطوعية الهيئة القومية لسكك حديد

