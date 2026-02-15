رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ يكشف عدد مرضى الأورام في مصر

قال الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إنه في عام 2020 تم علاج 300 ألف مريض أورام في مصر، وفي 2025 تخطينا نصف مليون مريض تم علاجهم.

وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إلى أن المبادرات التي أطلقها الرئيس أدت إلى تراجع كبير في بعض أنواع السرطان مثل سرطان الكبد، مشيرًا إلى أن الأكثر انتشارًا في الوقت الحالي هو سرطان الثدي.

وأوضح النائب، أن إفريقيا تزداد فيها نسبة الإصابة بمرض السرطان بمعدل 1.1 مليون مريض، وتمثل مصر 12% من هذه النسبة، مؤكّدًا أن الأورام تمثل 14% من نسبة الوفيات في مصر.

وقال عضو مجلس الشيوخ: لا يوجد مريض سرطان إلا ويتم علاجه على نفقة الدولة أو عبر التأمين الصحي.

وأشار النائب إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدعم عدد من الجهات، أسفرت عن إقامة أول مصنع لتصنيع أدوية الأورام في مصر، وهو ما وفر على الموازنة العامة للدولة في عام 2026 نحو 2 مليار و950 مليون جنيه.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن مصر كانت تنتج 1% فقط من أدوية الأورام، وفي فترة قريبة ستكون مصر محورية في صناعة أدوية الأمراض في المنطقة الإفريقية.

ولفت إلى أن هناك كثيرًا من المرضى غير المستحقين يقومون بعمل عمليات على نفقة الدولة، قائلًا: "من الممكن أن ينتظر المريض 6 أشهر لعمل عملية مياه بيضاء في الخارج، بينما في مصر لا يستغرق صدور القرار أسبوعًا".

