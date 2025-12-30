يفتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، سوق اليوم الواحد بميدان رمسيس بمحافظة القاهرة، في إطار خطة وزارة التموين، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لتعزيز التنمية في القطاع التجاري وزيادة القوة الشرائية للمواطنين.

وتهدف المبادرة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال إتاحة السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة لضمان وصول الخدمة إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

وكان الدكتور شريف فاروق، قد افتتح، يوم أمس الاثنين، سوق اليوم الواحد المقام بأرض المطاحن بشارع فيصل في محافظة الجيزة، ضمن جهود الدولة للتوسع في إنشاء الأسواق المخفضة وتوفير السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار في متناول المواطنين.

وأعلنت وزارة التموين، أنه يشارك في السوق 22 شركة تابعة للوزارة، إلى جانب 10 شركات من القطاع الخاص، كما ويضم مجموعة متنوعة من الباكيات، بالإضافة إلى تخصيص أماكن لانتظار السيارات المتنقلة، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع وتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم اليومية.

