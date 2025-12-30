أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ، بداية من غدًا الأربعاء وحتى الأحد الموافق 4 يناير 2026، حيث تشير التوقعات إلى استمرار الطقس البارد في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة المقبلة، كما يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للدفء نهارًا، بينما يكون ليلاً شديد البرودة.

وأضافت الهيئة، خلال بيانها، أنه من المتوقع ظهور شبورة مائية تبدأ من الساعة 10:30 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، كما ستظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وأضاف البيان، من جهة أخرى، أنه يتوقع نشاط الرياح على فترات متقطعة من الأربعاء 31 ديسمبر حتى الأحد 4 يناير على مناطق السواحل الشمالية، القاهرة الكبرى، والوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة من الأربعاء إلى الأحد

وبينت الأرصاد، تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة في تلك المدة، وجاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

- الأربعاء 31 ديسمبر: الصغرى 12 درجة - العظمى 20 درجة.

- الخميس 1 يناير: الصغرى 12 درجة - العظمى 20 درجة.

- الجمعة 2 يناير: الصغرى 12 درجة - العظمى 20 درجة.

- السبت 3 يناير: الصغرى 12 درجة - العظمى 20 درجة.

- الأحد 4 يناير: الصغرى 12 درجة - العظمى 20 درجة.

السواحل الشمالية:

- الأربعاء 31 ديسمبر: الصغرى 10 درجة - العظمى 19 درجة.

- الخميس 1 يناير: الصغرى 11 درجة - العظمى 20 درجة.

- الجمعة 2 يناير: الصغرى 10 درجة - العظمى 20 درجة.

- السبت 3 يناير: الصغرى 10 درجة - العظمى 20 درجة.

- الأحد 4 يناير: الصغرى 11 درجة - العظمى 19 درجة.

شمال الصعيد:

- الأربعاء 31 ديسمبر: الصغرى 10 درجة - العظمى 18 درجة.

- الخميس 1 يناير: الصغرى 11 درجة - العظمى 20 درجة.

- الجمعة 2 يناير: الصغرى 10 درجة - العظمى 19 درجة.

- السبت 3 يناير: الصغرى 11 درجة - العظمى 20 درجة.

- الأحد 4 يناير: الصغرى 6 درجة - العظمى 21 درجة.

جنوب الصعيد:

- الأربعاء 31 ديسمبر: الصغرى 6 درجة - العظمى 20 درجة.

- الخميس 1 يناير: الصغرى 7 درجة - العظمى 20 درجة.

- الجمعة 2 يناير: الصغرى 6 درجة - العظمى 20 درجة.

- السبت 3 يناير: الصغرى 7 درجة - العظمى 24 درجة.

- الأحد 4 يناير: الصغرى 10 درجة - العظمى 24 درجة.

