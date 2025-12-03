الجيزة: فصل حدائق الأهرام عن حي الهرم وإنشاء حي مستقل

ترأس المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا؛ للوقوف على سبل تعزيز جودة المرافق وتيسير الخدمات المقدمة لمواطني حدائق الأهرام ومناقشة المعوقات التي تواجه تقديم الخدمات الأساسية وإيجاد حلول عملية ودائمة بما يعكس رؤية المحافظة في تطوير المدينة لتصبح نموذجًا حضاريًا .

حضر اللقاء المهندسة رجاء فؤاد، نائبًا عن رئيس الاتحاد التعاونى الإسكانى، والمهندس محمد فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة تاون جاس، والمهندس طارق عبد الشافي، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الجيزة لتوزيع الكهرباء، والمهندس تامر الشحات، رئيس جمعية تعمير صحراء الأهرام، والمهندس يسرى كامل، رئيس قطاع المشروعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع على أهمية اللقاء كمنصة للتعاون بين كافة الجهات المعنية لعرض المعوقات والعمل على تجاوز الإجراءات الروتينية والخروج بحلول دائمة تُسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإعادة المدينة إلى المسار المخطط لها كواحدة من المدن الحضارية المستدامة.

وتابع المحافظ مع الحضور، الخطوات المتبعة لتنفيذ أعمال إنشاء مجمع الخدمات الشرطية بمدينة حدائق الأهرام لإمكانية فصل المدينة عن حي الهرم و إنشاء حي مستقل في إطار جهود المحافظة لإنهاء كافة المشكلات التي عانى منها سكان المدينة .

وتم مناقشة خطة تعزيز مرفق الغاز الطبيعي من خلال زيادة الضغوط لتلبية احتياجات المواطنين والتوسعات في المدينة وضمان جودة وصول الغاز الطبيعي بصورة منتظمة قبل شهر رمضان القادم، بالإضافة إلى استعراض موقف تسوية المديونيات والمشكلات العالقة منذ عام 2012، حيث تم وضع جدول زمني لسداد تلك المديونيات.

وأكد محافظ الجيزة، فيما يتعلق بمرفق الكهرباء، على ضرورة نقل المقر الخاص بشركة الكهرباء والمخصص لخدمة سكان المدينة إلى داخل حدائق الأهرام لتسهيل إنجاز معاملات المواطنين وتسريع تقديم الخدمات.

وشدد المحافظ، خلال اللقاء، على ضرورة تنفيذ أعمال صيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي من قبل شركة المياه مع تخصيص مقر للشركة داخل المدينة لضمان سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ والإصلاحات اللازمة .

وأكد أن حل مشكلات المرافق الأساسية داخل المدينة يُعد ركيزة أساسية للإسراع في تنفيذ مشروعات الرصف وتطوير الطرق بحدائق الأهرام، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على إعداد منظومة طرق داخلية تواكب الطابع العمراني للمدينة وتلبّي احتياجات الحركة المرورية الحالية والمستقبلية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للسكان .

واتفق الحضور على عقد اجتماع تنسيقي بمقر الاتحاد التعاوني الإسكانى بمدينة 6 أكتوبر، بحضور مسئولي المحافظة للاتفاق على آليات تنفيذ مخرجات اجتماع المحافظ على أرض الواقع.

حضر الاجتماع محمد مرعى، السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، وأيمن خليل، رئيس مدينة الجيزة، وطه عبد الصادق، رئيس حي الهرم.

