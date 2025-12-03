مدبولي: حصر شامل للمنشآت الآيلة للسقوط.. والدولة توفر البديل الآمن

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ملف المنشآت الآيلة للسقوط يُعد أحد أبرز التحديات المرتبطة بقانون الإيجار القديم، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من وحدات الإسكان الاقتصادي التي أُنشئت منذ منتصف القرن الماضي ما زالت قائمة في محافظات عديدة، وعلى رأسها القاهرة والإسكندرية، وتحتاج إلى معالجة شاملة.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة اليوم، أن الدولة بدأت بالفعل في تنفيذ حصر كامل لجميع المباني الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية، بهدف الوقوف على حالتها الإنشائية ووضع خطة واضحة للتعامل معها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف من منظور متكامل يراعي البعد الاجتماعي للسكان مشيراً إلى الدولة لا تترك المواطنين دون بديل، بل نوفر وحدات بديلة آمنة للسكان قبل إخلاء أي منشأة مهددة بالانهيار.

