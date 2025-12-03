مدبولي: خطة واضحة لخفض الاقتراض وتقليل الدين الخارجي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ استراتيجية دقيقة لإدارة الدين، تقوم على وضع مستهدفات واضحة لحجم الاقتراض وآليات السداد، بما يضمن تعزيز الاستقرار المالي للدولة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تقليل حجم الدين الخارجي، موضحاً: نركز خلال الفترة الحالية على خفض الدين الخارجي، ونعمل على تقليله بما يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا، إلى جانب تنفيذ صفقات هدفها تسوية وسداد جزء من هذا الدين.

وشدد مدبولي على أن الدولة مستمرة في اتباع سياسات مسؤولة تتماشى مع خطط الإصلاح الاقتصادي، لضمان الحفاظ على معدلات آمنة للدين العام وتحقيق استدامة مالية طويلة المدى.

