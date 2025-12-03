إعلان

المالية توحد ضريبة التصرفات العقارية

كتب : محمد عبدالناصر

04:23 م 03/12/2025

أحمد كوجك

قال أحمد كوجك، وزير المالية، إن الضريبة على التصرفات العقارية سيتم توحيدها عند نسبة 2.5% من قيمة العقد، بغض النظر عن عدد مرات التصرف، مضيفًا أنه سيتم إعداد تطبيق إلكتروني لتسهيل احتساب وسداد الضريبة، بشرط أن تكون هذه التصرفات غير متعلقة بممارسة نشاط تجاري منتظم في مجال العقارات.

وأوضح الوزير أن الوزارة ستطبق آلية المقاصة بين الشركات لمعالجة الأرصدة المدينة والدائنة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية عن مجتمع الأعمال.

وأشار كوجك إلى أنه تم توحيد الرسم على جميع أنواع الأسمنت، سواء الأبيض أو الأسود، بما يعزز الشفافية ويوحد المعاملة الضريبية داخل القطاع.

وأضاف أن التعديلات الضريبية الأخيرة شملت مشروعات تحلية المياه والطاقة المتجددة، وهي مشروعات ينفذها القطاع الخاص غالبًا بالاعتماد على تمويل خارجي، حيث تم إقرار خصم العوائد على هذه التمويلات من الوعاء الضريبي، دعمًا لهذه الأنشطة الحيوية وتشجيعًا لجذب المزيد من الاستثمارات.

أحمد كوجك ضريبة التصرفات العقارية العقارات

