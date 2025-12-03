زاهي حواس من الأهرامات: "لا أساس للمدينة المفقودة"

التقي عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، مع رؤساء برلمانات دول البحر المتوسط، وعلى رأسهم النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وأكد "حواس" للوفود أن الأدلة الأثرية والتاريخية واللغوية تثبت أن بناه الأهرام هم المصريون، وهناك أدلة لغوية مكتوبة داخل مقابر الموظفين والنبلاء تشير إلى خوفو وهرمه، وأن الهرم هو رمز لإله الشمس، وأنه جزء من الأهرامات المصرية التى بنيت منذ الأسرة الثالثة حتى بداية الأسرة الـ18، كما أن مقابر العمال بناه الأهرام تثبت للعالم أجمع أن الهرم كان المشروع القومي لمصر، وأن بناة الأهرام قد عملوا في بناء الهرم لمدة 32 عاما.

وأضاف حواس، أنه تم الكشف مؤخرا عن بردية وادى الجرف التى يحدثنا فيها رئيس العمال "مرر" عن بناء الهرم وقطع الأحجار من طرة، وأعلن أن اسم هرم خوفو هو "آخت خوفو" بمعنى آفق خوفو، ومنطقة الهرم كانت تعرف باسم "عنخ خوفو" بمعنى خوفو يعيش.

وردًا على الخرافات الشائعة، أوضح الدكتور حواس عدم وجود أي دليل على مدينة مفقودة تحت تمثال أبو الهول العظيم، مما يدحض الشائعات السائدة منذ زمن طويل، كما نفى أي افتراضات تتعلق بالعمالقة أو الكائنات الفضائية في بناء الأهرامات، مؤكدًا أن هذه الأهرامات قام ببنائها المصري القديم. مؤكدا أن الأهرامات تشهد على عبقرية وإصرار المصريين القدماء.

وأجاب "حواس" على مجموعة من الأسئلة التي طرحها الضيوف حول أسرار الأهرامات المصرية.

وأعرب "حواس" عن أمله في استمرار مثل هذه الحوارات لتعزيز المعرفة التاريخية الدقيقة والدعم العالمي للتراث الأثري المصري الاستثنائي.

