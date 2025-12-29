رئيس جيبوتي يستقبل وزير النقل لبحث التعاون في عدد من المشروعات

كتب- محمد نصار:

استقبل الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ، وزير الصناعة والنقل، بحضور السفير عبد الرحمن رأفت، سفير جمهورية مصر العربية في جيبوتي وممثلي وفد شركات القطاع العام والخاص المصري المتخصصة في مجال مشروعات البنية التحتية ومشروعات النقل والمناطق الصناعية.

وبحسب بيان، أكد رئيس جمهورية جيبوتي، أن هذه الزيارة تجسد العلاقة القوية والتاريخية بين جيبوتي ومصر والتى تمثل حجر الأساس في خدمة الشعبين وتعكس حرص قيادة البلدين على التعاون الجاد في مختلف المجالات مشيرا إلى أهمية الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية جيبوتي في 23 أبريل 2025 والتي تم التأكيد خلالها على أهمية تعميق التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات عدة وأهمية الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين ليتناسب مع عمق العلاقات الثنائية المتميزة والعمل على تأسيس مجلس الأعمال المصري الجيبوتي خاصة مع الدور المحوري لكل من مصر وجيبوتي في محيطهما الإقليمي والدولي ومع ما تشهده مصر من تطور كبير في كافة المجالات مؤكدا على أهمية التعاون المشترك في جميع الأنشطة من أجل تحقيق انطلاقة كبيرة للتعاون بين البلدين بما يصب في صالح الشعبين ومشيداً بالمشروعات المشتركة التي يتم افتتحها تباعا في جيبوتي والتي تعد أحد مخرجات ونتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي ومرحبا بكافة الشركات المصرية المتخصصة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والنقل والمناطق الصناعية واللوجستية و الزراعية و السياحية وغيرها من المشروعات في جيبوتي لما تتمتع به من احترافية وخبرة كبيرة في تنفيذ مختلف المشروعات في مصر وخارجها.

ومن جانبة أعرب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ، وزير الصناعة والنقل، عن تقديرة الكامل لإتاحة الفرصة له والوفد المرافق له لمقابلة رئيس جمهورية جيبوتي ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي والشعب الجيبوتي الشقيق مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بأن يشمل الوفد المصري في هذه الزيارة الهامة عدداً من ممثلي أبرز شركات القطاع العام والخاص المصري حيث يضم الوفد 7 شركات مصرية كبرى متخصصة في مجال البنية التحتية ومشروعات النقل والمناطق الصناعية ، وذلك في ضوء التكليفات الرئاسية بدعم جيبوتي والمساهمة فى نهضتها التنموية بقيادتكم حيث تتمتع هذه الشركات بإمكانيات كبيرة وخبرة متميزة في إفريقيا حيث يمكنها تنفيذ المشروعات الكبرى في العديد من المجالات الحيوية كالبنية التحتية، والطاقة، والصحة، والزراعة، والدواء وغيرها.

وأشار إلى عدد من النتائج والمخرجات الخاصة بزيارة رئيس الجمهورية إلى جيبوتي كافتتاح بنك مصر جيبوتي رسمياً يوم 3 نوفمبر 2025، و افتتاح محطة الطاقة الشمسية بقرية "عمر كجع" بمنطقة "عرتا " الجمعة الموافق 26 ديسمبر 2025 و وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين في مجالات النقل البحري والمناطق اللوجستية والطاقة الخضراء يوم السبت الموافق 27 ديسمبر 2025 في انطلاقة كبيرة للتعاون المشترك بين مصر وجيبوتي في مجالات النقل البحري والمناطق اللوجستية والطاقة الخضراء.

وأكد على التباحث المثمر مع عدد من وزراء الحكومة الجيبوتية لزيادة حجم التبادل التجاري والتعاون المشترك في قطاعات النقل والصناعة والزراعة والسياحة والعمل على وضع خطة شاملة لاقامة مشروعات تكاملية وتجارية وزراعية بين مصر و جيبوتي مشيرا الى الحرص على المتابعة المستمرة لتنفيذ نتائج الزيارة الرئاسية وفقاً لما تضمنه البيان المشترك الصادر عن الرئيسيين من خلال التواصل المستمر بين الجهات المعنية في البلدين لتنفيذ المشروعات المتفق عليها.

وخلال اللقاء قدم وفد الشركات المصرية الشكر إلى الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي على إتاحة الفرصة لهذه المقابلة معربين عن سعادتهم بتواجدهم في جيبوتي مؤكدين على الاستعداد التام للتنفيذ الفوري لكافة المشروعات التي يتم تحديدها والاتفاق عليها مع الجانب الجيبوتي وفق قياسات الجودة العالية ووفق المخططات الزمنية لها وبالسرعة المطلوبة ونقل التجارب الناجحة لتلك الشركات في تنفيذ المشروعات العملاقة في مصر إلى جيبوتي خاصة مع وجود إرادة سياسية وشعبية مشتركة لانطلاق التعاون الكبير في تنفيذ مختلف المشروعات استنادا للعلاقات المتميزة التي تربط بين الجانبين.

