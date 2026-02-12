يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الآن مؤتمرًا صحفيًا يُبث على الهواء مباشرة، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك من العاصمة الإدارية الجديدة.

ويُعد هذا المؤتمر الصحفي هو الأول للحكومة بعد التعديل الوزاري الجديد، إذ يستعرض رئيس مجلس الوزراء أبرز ما تم تناوله خلال الاجتماع الأسبوعي، وملامح خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

