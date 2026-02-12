إعلان

بث مباشر.. مدبولي يكشف توجيهات القيادة السياسية للحكومة بعد التعديل الوزاري

كتب : أحمد العش

05:55 م 12/02/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الآن مؤتمرًا صحفيًا يُبث على الهواء مباشرة، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك من العاصمة الإدارية الجديدة.

ويُعد هذا المؤتمر الصحفي هو الأول للحكومة بعد التعديل الوزاري الجديد، إذ يستعرض رئيس مجلس الوزراء أبرز ما تم تناوله خلال الاجتماع الأسبوعي، وملامح خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

الحكومة توضح حقيقة إيقاف التعامل الإلكتروني مع شركات السياحة على منصة «نسك»

وزير الري: مصر تضع رئاسة مجلس إدارة مرفق المياه الإفريقي في هذا التوقيت على قمة أولوياتها

عدم استقرار ورياح وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

أول قرار رسمي من وزيرة التنمية المحلية والبيئة بعد دمج الوزارتين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مصطفى مدبولي التعديل الوزاري توجيهات القيادة السياسية للحكومة الاجتماع الأسبوعي للحكومة مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زوجة سامح حسين تدافع عن شيماء سيف بعد تصريحاتها عن الحجاب والنقاب
زووم

زوجة سامح حسين تدافع عن شيماء سيف بعد تصريحاتها عن الحجاب والنقاب
ما فائدة ضم الحضانة للتعليم الإلزامي؟.. خبير تعليمي يوضح
مدارس

ما فائدة ضم الحضانة للتعليم الإلزامي؟.. خبير تعليمي يوضح
نظرية مثيرة عن الأهرامات.. المصريون عاشوا على الأرض قبل 40 ألف سنة
علاقات

نظرية مثيرة عن الأهرامات.. المصريون عاشوا على الأرض قبل 40 ألف سنة
ماذا يحدث لجسمك إذا نمت والهاتف بجانب رأسك
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك إذا نمت والهاتف بجانب رأسك
كيف يؤثر قرار المركزي خفض الفائدة على سعر الذهب؟ خبير يوضح
اقتصاد

كيف يؤثر قرار المركزي خفض الفائدة على سعر الذهب؟ خبير يوضح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مكسب 40 جنيها في الكيلو.. الحلقات الوسيطة تقفز بأسعار الدواجن والشعبة تعلق
تعديل تشريعي لزيادة سنوات التعليم الإلزامي سنة إضافية
حقيقة الوقف التعليقي لقانون الإيجار القديم
تبكير صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة بمناسبة حلول شهر رمضان