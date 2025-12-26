نظمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، قافلة سياحية كبرى بمدينتي بكين وشنغهاي بجمهورية الصين الشعبية، باعتبارهما أكبر المراكز المصدرة للسياحة الصينية إلى مصر، وذلك بالتعاون مع منظم الرحلات الصيني Beijing Leader International Group، وشركة مصر للطيران.

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن القوافل السياحية تمثل أداة استراتيجية للتواصل المباشر مع شركاء المهنة؛ حيث تهدف الهيئة من خلالها إلى الترويج بصورة أكبر للمنتج السياحي المصري ومنتجاته وأنماطه السياحية الثرية والمتنوعة، بالإضافة إلى الرد على استفسارات الوكلاء السياحيين ومنظمي الرحلات بشكل مباشر، لافتاً إلى أن هذه الفعاليات تعد فرصة مثالية للتعريف بالوجهات السياحية الجديدة بالمقصد المصري، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة والمتحف المصري الكبير.

وشهدت فعاليات القافلة إقبالاً استثنائيًا؛ مما يعكس شغف واهتمام السوق الصيني بالمقصد السياحي المصري، كما أبدى المشاركون بها اهتماماً خاصاً بالبرامج السياحية المستحدثة التي تم الحديث عنها خلال فعاليات القافلة، مؤكدين أن المعلومات التي قدمتها القافلة ستساهم في إعداد برامج سياحية مبتكرة تلبي تطلعات السائح الصيني.

ومثّل الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في هذه القافلة السياحية بسمة عزت الخطيب، مدير وحدة آسيا والباسيفيك ومسئول الملف الصيني بالهيئة، والدكتورة رانيا زمزم، عضو المكتب الفني للرئيس التنفيذي للهيئة.

