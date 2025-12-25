إعلان

بشراكة القطاع الخاص.. وزير العمل: إطلاق "التفتيش الذكي" على المنشآت

كتب : حسن مرسي

11:56 م 25/12/2025

محمد جبران

قال محمد جبران، وزير العمل، إن حملات التفتيش على المنشآت شهدت نشاطًا مكثفًا، حيث تم فحص نحو 600 منشأة منذ سبتمبر الماضي بمتوسط يومي يصل إلى 55 منشأة، وذلك بعد تغيير نظام العمل.

وأضاف "جبران"، خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" أن الوزارة انتقلت من التفتيش الفردي إلى حملات جماعية تبدأ بـ5 أفراد وقد تصل إلى أكثر من 70 مفتشًا، مؤكدًا مشاركته الشخصية في 3 حملات لتأكيد جدية وشفافية العملية.

وتابع أن الهدف من الحملات هو ضمان الالتزام بالقوانين وليس تصيد الأخطاء، معلنًا عن إطلاق آلية جديدة للتعاون مع القطاع الخاص تُسمى "التفتيش الذكي".

وأوضح أن "التفتيش الذكي" يسمح لصاحب العمل بطلب مراجعة منشأته طواعية وفق معايير السلامة والصحة المهنية، ليمر بعدها بتدقيق شامل يمنحه شهادة خضراء تعفيه من التفتيش لمدة عام قابل للتجديد.

وزير العمل محمد جبران التفتيش الذكي

