إعلان

د. محمد غنيم يكشف هواياته وفريقه المفضل في كرة القدم

كتب : حسن مرسي

11:49 م 25/12/2025

الدكتور محمد غنيم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في العالم، إن علاقة الثقة والرعاية الاستثنائية التي يقدمها تحولت إلى صداقات حقيقية مع بعض مرضاه الذين شعروا بالألفة معه خلال فترة تلقيهم الرعاية الطبية.

وأضاف "غنيم"، خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد عبر برنامج "باب الخلق"، أنه يحافظ على هذا التوازن من خلال تخصيص وقت منتظم للمشي مع أصدقائه، حيث يتبادلون الأحاديث والضحك بعيدًا عن أجواء العمل المشحونة.

وأوضح أن كثرة العمل المفرطة لا تحرم الطبيب من الاستمتاع بجوانب الحياة مثل الموسيقى والرياضة والقراءة فحسب، بل تعيقه أيضًا عن التفكير السليم والإبداع، مستشهدًا بحادثة لطبيب مقيم في الولايات المتحدة أخطأ في التشخيص بسبب الإرهاق.

وعن هواياته، قال "غنيم"، إن اهتمامه بكرة القدم تراجع، وإنه كان يشجع نادي الترسانة، ويتابع نادي ليفربول من أجل محمد صلاح وبرشلونة.

وأشار رائد زراعة الكلى في العالم، إلى أن هذه الفلسفة في الحياة لا تخص سعادته الشخصية فقط، بل هي جزء من رؤيته المهنية التي تؤمن بأن الطبيب السعيد والمتوازن هو الأكثر عطاءً وإبداعًا في عمله.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور محمد غنيم الإعلامي محمود سعد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

المغرب

- -
22:00

مالي

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* وزير الخارجية: فصل الضفة عن غزة خط أحمر لا يمكن تجاوزه
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% للمرة الخامسة في 2025
بالأسماء.. النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد