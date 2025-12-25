د. محمد غنيم يكشف هواياته وفريقه المفضل في كرة القدم

قال الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في العالم، إن علاقة الثقة والرعاية الاستثنائية التي يقدمها تحولت إلى صداقات حقيقية مع بعض مرضاه الذين شعروا بالألفة معه خلال فترة تلقيهم الرعاية الطبية.

وأضاف "غنيم"، خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد عبر برنامج "باب الخلق"، أنه يحافظ على هذا التوازن من خلال تخصيص وقت منتظم للمشي مع أصدقائه، حيث يتبادلون الأحاديث والضحك بعيدًا عن أجواء العمل المشحونة.

وأوضح أن كثرة العمل المفرطة لا تحرم الطبيب من الاستمتاع بجوانب الحياة مثل الموسيقى والرياضة والقراءة فحسب، بل تعيقه أيضًا عن التفكير السليم والإبداع، مستشهدًا بحادثة لطبيب مقيم في الولايات المتحدة أخطأ في التشخيص بسبب الإرهاق.

وعن هواياته، قال "غنيم"، إن اهتمامه بكرة القدم تراجع، وإنه كان يشجع نادي الترسانة، ويتابع نادي ليفربول من أجل محمد صلاح وبرشلونة.

وأشار رائد زراعة الكلى في العالم، إلى أن هذه الفلسفة في الحياة لا تخص سعادته الشخصية فقط، بل هي جزء من رؤيته المهنية التي تؤمن بأن الطبيب السعيد والمتوازن هو الأكثر عطاءً وإبداعًا في عمله.