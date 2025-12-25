شارك المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماع لجنة تطوير الإعلام الخاص، برئاسة الكاتب الصحفي عادل حموده، المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، وذلك لمناقشة التوصيات النهائية الصادرة عن اللجنة، التي انتهت إليها بعد عقد عدد من الجلسات والمداولة بين الأعضاء.

وبحسب بيان المجلس عقدت لجنة صياغة التوصيات النهائية، برئاسة الكاتب الصحفي حمدي رزق، اجتماعًا لمناقشة سبل بلورة المخرجات النهائية، وصياغة توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تعكس ما دار من مناقشات ورؤى، وتسهم في دعم مسار التطوير وتحقيق الأهداف المرجوة.

وعقب ذلك عقدت اللجنتان اجتماعًا مشتركًا بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، جرى خلاله مناقشة خطة عمل لجنة الصياغة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التوصيات النهائية، ودعم جهود تطوير الإعلام الخاص، وتعزيز دوره المهني والوطني، في إطار رؤية شاملة تستهدف الارتقاء بالأداء الإعلامي المصري ومواكبته لمتطلبات المرحلة الراهنة.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة لجنة صياغة التوصيات النهائية برئاسة الكاتب الصحفي حمدي رزق، وتضم في عضويتها د.أيمن عبدالوهاب، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، والكاتبة الصحفية أمينة خيري، والكاتب الصحفي نبيل عمر، ود.خالد حنفي ود. محمد عز ورانيا مكرم، والكاتب الصحفي علاء الغطريفي، رئيس تحرير المصري اليوم، والكاتب الصحفي مصطفى عبده، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم والأخبار المسائي.

فيما تضم لجنة تطوير الإعلام الخاص، الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفي عادل حمودة، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإيهاب عوض، نائب رئيس غرفة الأخبار بقناة اكسترا نيوز، وخالد مرسي بالشركة المتحدة، وزكي عبد الحميد، مدير الإعلانات والتسويق بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامي، والإعلامي شريف عامر، مذيع بقناة إم بي سي مصر، والإعلامي عمرو خفاجي، ود.محمد شومان، أستاذ الصحافة، ومحمد هاني، رئيس شبكة تليفزيون النهار، والإعلامي محمود التميمي، ومدحت العدل، ذو خبرة فنية وثقافية، ونبيل الشوباشي، المدير السابق لقناة فرنسا 24، ونشوى جاد، رئيس منصة واتش ات، وهبة جلال، مذيعة بقناة المحور، وهيثم الصاوي، خبير في التحول الرقمي بمجال التليفزيون.

