افتتاح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي في الجيزة- (صورة)

افتتح المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي وذلك خلال زيارة تفقدية قام بها لمتابعة سير العمل بالمستشفى وانتظام استقبال المواطنين وتلقيهم الخدمات الطبية بمختلف الأقسام.

وأكد محافظ الجيزة، خلال الزيارة، الأهمية الكبيرة التي من المقرر أن يضيفها القسم الجديد للخدمات المقدمة بالمستشفى وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على توفير مختلف أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أن القسم يضيف عدد 13 سرير رعاية مخ وأعصاب مزودة بعدد 7 أجهزة تنفس صناعي بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لقسم الرعاية بالمستشفى إلى 42 سرير رعاية.

وتابع محافظ الجيزة، انتظام العمل بوحدة مناظير الجهاز الهضمي التي تم افتتاحها حديثًا حيث استمع إلى شرح من مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة حول الخدمات التي تقدمها الوحدة مشيرًا إلى أنها أضافت خدمات الفحص والتشخيص لأمراض الجهاز الهضمي العلوي والسفلي والقولوني، إلى جانب خدمات فحص أمراض القنوات المرارية ضمن منظومة الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى.

ووجه المحافظ، مدير المديرية، بضرورة المتابعة الدورية لأعمال الأقسام الجديدة وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للحفاظ على كفاءة مكوناتها مع الاهتمام بتنفيذ برامج التدريب والتأهيل الدوري للكوادر العاملة بها بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك الخدمات.

ورافق المحافظ خلال الزيارة وائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والدكتور إسحاق جميل، مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، ومحمد عبد الراضي، رئيس حي الوراق.

