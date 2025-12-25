وزير الخارجية: مصر تتعرض لاستهداف ممنهج والجماعات الإرهابية تترصدها

كشف الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، التحديات التي تواجه الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

وأكد وزير الخارجية، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، أن الفترة الماضية كانت من الفترات شديدة الأهمية في مسار ملف حقوق الإنسان.

وأكد أن مصر تتعرض لاستهداف ممنهج على مختلف الأصعدة، والجماعات الإرهابية تترصد للدولة المصرية بشكل مستمر، ما يجعل من الضروري تبني استراتيجية تحرك دولية نشطة ومستمرة تشمل السفر واللقاءات المباشرة مع مختلف الأطراف الدولية.

وقال: "اللقاءات المباشرة تمثل الأداة الأهم في توضيح الحقائق بشأن الدور المصري على الساحة الإقليمية والدولية، والدفاع عن مصالح الدولة الوطنية".

وأشار إلى أن مصر لا يمكن أن تنتظر وقوع الأزمات ثم تتحرك، بل يجب أن تكون دبلوماسية الدولة استباقية ووقائية لتفادي أي تهديدات محتملة.

وأوضح وزير الخارجية، أن هذا النهج يأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز الأمن القومي وحماية مصالح مصر، مع الاستفادة من كل أدوات الدبلوماسية، لتأكيد الصورة الحقيقية للدولة على المستوى الدولي، ومواجهة محاولات التشويه أو الاستهداف التي تتعرض لها البلاد من جماعات متطرفة أو كيانات إرهابية.