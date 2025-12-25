صدق الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين المرحلة التجنيدية الثانية أبريل 2026.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أحمد مصطفى صادق، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، حيث أشار فيه إلى كافة التفاصيل الخاصة بقبول الدفعة الجديدة المنتظر إنضمامها لتأدية الخدمة العسكرية، والمقرر استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27 ديسمبر 2025، وذلك وفقًا للشروط الآتية:-

أولاً: المؤهلات العليا:

مواليد الفترة من 1 / 9 حتى 31 / 12 أشهر ( سبتمبر / أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر ) من جميع السنوات حتى عام 2005 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2025 حتى آخر يوليو 2025 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا .

وخريجى كليات ( الطب البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض / الصيدلة / تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية / العلوم الطبية المساعدة ) الذين أنهوا فترة الإمتياز / التدريب وذلك خلال الفترة من أول فبراير 2025 حتى آخر يوليو 2025 , والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة .

وسيتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 27 / 12 / 2025 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم إعتباراً من 01 /01 وحتى 24 / 01 / 2026 .

ثانيا: المؤهلات فوق المتوسطة:

مواليد الفترة من 1 / 9 حتى 31 / 12 أشهر ( سبتمبر / أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر ) من جميع السنوات حتى عام 2005 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2025 حتى آخر يوليو 2025 ، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة , على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من يوم 15 / 02 / 2026 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم إعتباراً من 25 / 02 وحتى 01 / 03 / 2026 .

ثالثا: المؤهلات المتوسطة:

مواليد أشهر ( إبريل / مايو / يونيو ) من عام 2006 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى حتى العام الدراسى 2024 / 2025 ، وكذا مواليد أشهر ( إبريل / مايو / يونيو ) من مواليد جميع السنوات السابقة حتى عام 2005 وما قبلها خريجى العام الدراسى 2024 / 2025 ، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة ، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من يوم 15 / 01 / 2026 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم إعتباراً من 26 / 01 وحتى 16 / 02 / 2026 .

رابعًا: غير ذوى المؤهلات:

مواليد أشهر( إبريل / مايو / يونيو ) من عام 2006 و المتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة ، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من يوم 07 / 02 / 2026 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتباراً من 17 / 02 وحتى 24 / 02 / 2026 .

الأوراق المطلوبة:

بطاقة الرقم القومي - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ( 6 جند ) - أصل شهادة الميلاد - وصحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الامتياز / التدريب لخريجي كليات ( الطب البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض / الصيدلة / تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية / العلوم الطبية المساعدة ) - وثيقة الزواج للمتزوجين- ورخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين ( المعيدين / الأطباء المقيمين ) .

وأوضح أن من له الحق فى الإعفاء أو التأجيل أو الإستثناء أن يتقدم بالمستندات التى تؤيد أحقيته فى ذلك، ويعتد بتاريخ اعتماد النتيجة من الوزير المختص للحاصلين على مؤهلهم الدراسى من الجامعات والمعاهد الخاصة، ويجب أن يتقدم الشباب المتزوجين من أجنبيات بالمستندات المؤيدة لذلك لمعاملتهم بما يستحقوا قانونًا، وضرورة معادلة الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات للحاصلين على مؤهلهم من خارج البلاد وغير ذلك سيتم معاملة الشاب تجنيدياً طبقًا لآخر مؤهل دراسي معتمد، وعدم التعديل بالبيانات المسجلة بشهادات المؤهل حيث أنه يتم الإستعلام عن كافة شهادات المؤهل "متوسطة - فوق متوسطة - عليا" التى يتقدم بها جميع الشباب بالتنسيق مع كلًا من وزارتى "التعليم العالى والبحث العلمى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى"، وضرورة إصدار الجامعات القرار الوزارى بتعيين الشباب "المعيدين والأطباء المقيمين" فى الأول من شهر إبريل وأكتوبر" من كل عام قبل التصديق على قبول دفعتى الضباط الاحتياط حتى يمكن استبعادهم من الترشيح كضباط إحتياط؛ حرصًا على مستقبلهم، وعلى الشباب من غير ذوى المؤهلات أصحاب المهن والحرف والسائقين الإعلان عن نفسهم ليستفيدوا بتخفيض مدة الخدمة العامة.

وتابع: لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيمين بالداخل أو مع ذويهم بالخارج، من هنا. https://tagned.mod.gov.eg، والبريد الإلكترونى لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الإستفسارات التجنيدية على العنوان التالى mod.gov.eg@tagneed، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام الصوتى لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة على الأرقام الآتية ( 26351195 / 02 - 26339581 / 02 ) ، ومن خلال الرقم المختصر للمركز الإلكترونى وهو 15499.