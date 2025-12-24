كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن موافقة المجلس على تعديلات قانونية جديدة تهدف إلى تغليظ العقوبات على مخالفات المرور الخطرة.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، إن هذه الخطوة جاءت استجابة للحوادث المتكررة التي رُصدت مؤخراً وأسفرت عن خسائر في الأرواح.

وأوضح الحمصاني أن التعديلات ركزت بشكل أساسي على جريمة السير عكس الاتجاه، إذ تم إقرار غرامات مالية مشددة تبدأ من 2000 جنيه وتصل إلى 10 آلاف جنيه، مضيفًا أن القانون الجديد سيتصدى بحزم لسيارات النقل التي تفتقر لشروط الإغلاق المحكم، نظراً لما تسببه من كوارث نتيجة تساقط حمولاتها ومخلفاتها على الطرق السريعة.

وأشار الحمصاني في سياق متصل، إلى أن بيان صندوق النقد الدولي الأخير، عقب انتهاء المراجعتين الخامسة والسادسة، حمل إشادة صريحة بقوة الأداء الاقتصادي في مصر، ذاكرًا أن المؤشرات أظهرت تحسنا ملموسا في معدلات النمو وتراجعا في مستويات التضخم، وهو ما يعكس نجاح إجراءات الدولة الأخيرة.

وأكد أن المباحثات مع بعثة الصندوق تهدف إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد المصري وإضافة مزايا تدعم مسار الإصلاح، موضحا أن النتائج تعرض حاليا على مجلس إدارة الصندوق للاعتماد النهائي.

واختتم المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة تضع نصب أعينها مراعاة تفاوت مستويات الدخل، إذ تعمل السياسات الراهنة على تحسين القدرة المعيشية للمواطنين وزيادة دخولهم بشكل تدريجي ومستدام.

