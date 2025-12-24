إعلان

وزير المالية: تحسن غير مسبوق في مؤشرات الاقتصاد وتراجع حاد في تكلفة الاقتراض

كتب : محمد عبدالناصر

04:57 م 24/12/2025

أحمد كوجك

قال أحمد كوجك، وزير المالية، إن زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى مصر مؤخرًا كانت ناجحة للغاية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد توجهًا واضحًا نحو تحفيز ومساندة مجتمع الأعمال والمواطنين.

وأوضح الوزير أن السندات الدولية التي أصدرتها مصر خلال الأعوام السابقة شهدت تحسنًا ملحوظًا في أدائها، لافتًا إلى أنه في بداية العام كان العائد على السندات المصرية لأجل خمس سنوات يبلغ 9.5%، بينما تراجع حاليًا إلى 5.8%، وهو ما انعكس في انخفاض تكلفة الاقتراض على الحكومة المصرية بشكل كبير.

وأضاف كوجك أن مؤشرات المخاطر المرتبطة بعدم السداد سجلت تراجعًا ملحوظًا، حيث بلغت حاليًا نحو 271 نقطة، مقارنة بنحو 1300 نقطة خلال عام 2022، بما يعكس تحسنًا واضحًا في نظرة الأسواق الدولية للاقتصاد المصري.

وأشار وزير المالية إلى أن الاقتصاد المصري الخاص حقق نموًا حقيقيًا تجاوز 27%، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس حالة من الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب تسجيل تراجع نسبي في معدلات ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

أحمد كوجك وزير المالية مؤشرات الاقتصاد الاقتراض

