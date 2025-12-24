إعلان

مدبولي: نحن على أعتاب رفع مستوى معيشة المواطن وزيادة قدرته الشرائية

كتب : محمد أبو بكر

04:30 م 24/12/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن صندوق النقد الدولي أشاد بالخطوات التي قامت بها الدولة المصرية.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن صندوق النقد أشاد بأن مؤشرات الاقتصاد المصري تظهر مؤشرًا بنمو قوي مع تحسن في ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ بالرغم من كل التحديات الخارجية الموجودة مع تراجع عجز الحساب الجاري ووجود نمو قوي للصادرات غير البترولية، وقوة الأداء المالي مع تحقيق فاض أولي بنسبة 3.5 % من الناتج المحلي في العام 2024-2026.

وأوضح رئيس الوزراء، أن صندوق النقد الدولي أشاد بالنمو القوي في الإيرادات الضريبية واتباع البنك المركزي سياسة نقدية مناسبة لمسار التضخم، قائلًا: "كل هذا الكلام في منتهى القوة".

وتابع: نحن على أعتاب مرحلة جديدة يدخل فيها الاقتصاد المصري بقوة من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين الفرصة للقطاع الخاصة في نمو الاقتصاد، ورفع مستوى معيشة المواطن المصري وزيادة قدرته الشرائية وتلبية احتياجاته الأساسية.

