الري: مصر والسودان تتفقان على إعادة تأهيل المعمل المركزي بمنطقة المقرن

عقدت الجهات المعنية في مصر والسودان اجتماعًا لمناقشة إعداد مذكرة تفاهم مشتركة للتعاون بين البلدين، وذلك في ضوء تكليفات الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، والدكتور عصمت القرشي وزير الزراعة والري بجمهورية السودان.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن مكتب الوزير وقطاع شؤون مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان من الجانب المصري، إلى جانب ممثلي المكتب الفني لوزير الزراعة والري السوداني، ومدير هيئة مياه الشرب وعدد من المستشارين وأعضاء الهيئة من الجانب السوداني.

وأوضح وزير الري، أن الاجتماع يأتي تعزيزًا لسبل التعاون بين مصر والسودان في مجالات الموارد المائية والري ومياه الشرب والصرف الصحي، من خلال مذكرة التفاهم المزمع توقيعها، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع وزارة الإسكان عبر الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتضمن الاجتماع مناقشة البنود المقترحة لمذكرة التفاهم، إذ أبدى الجانب السوداني رغبته في تبادل الخبرات مع مصر وبناء قدرات المتخصصين من خلال إنشاء مدرسة فنية للتدريب المهني بالسودان، وتمت مناقشة المناهج وآليات التعاون والدعم الفني والتشغيل والأطر القانونية والتنظيمية.

وتناول الاجتماع التعاون في مجال التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية، مع التركيز على تبادل الخبرات في التشغيل والإدارة والصيانة لقطاع المياه بالسودان.

وأعرب الجانب السوداني، فيما يتعلق بإعادة تأهيل المعامل الفنية، عن أهمية تنفيذ إعادة تأهيل شاملة للمعمل المركزي بمنطقة المقرن، بما يشمل الأعمال الإنشائية والمتطلبات الفنية الأخرى.

واختتم الاجتماع بالتوافق على تحديث بنود مذكرة التفاهم لتلبية متطلبات الجانب السوداني، والتأكيد على مواصلة التواصل والتنسيق بين ممثلي هيئة مياه الشرب من الجانبين لاستكمال الإجراءات الفنية اللازمة.

