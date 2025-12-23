رئيس قناة السويس يكشف تفاصيل عودة الخطوط الملاحية الكبرى

كتبت -داليا الظنيني:

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن حجم التحديات الاقتصادية التي واجهت المجرى الملاحي العالمي، موضحاً أن القناة تكبدت خسائر بلغت نحو 12 مليار دولار نتيجة تداعيات الحرب على قطاع غزة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن حصيلة إيرادات القناة خلال عام 2023 استقرت عند 10 مليارات و200 مليون دولار.

وأضاف الفريق ربيع، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أن القناة تشهد حالياً تدشين مرحلة جديدة تتمثل في استئناف كبرى الخطوط الملاحية العالمية لرحلاتها عبر القناة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت عقب الإعلان الرسمي عن العودة الكاملة لسفن المجموعة الفرنسية العملاقة للمرور عبر المجرى المصري.

وتابع حديثه عن إمكانيات السفن العابرة مؤخراً، حيث ذكر بيانات سفينة حاويات عملاقة يبلغ طولها 318 متراً وعرضها 40 متراً، بغاطس يصل إلى 14 متراً وإجمالي حمولة تبلغ 82 ألف طن، كنموذج لعودة السفن ذات الأوزان الضخمة.

وأكد ربيع أن شركة "ميرسك" العالمية بدأت بالفعل بإرسال حاوية عملاقة كخطوة تجريبية، بينما تعكف حالياً على وضع خطتها الشاملة لإعادة توجيه كافة سفنها للعبور من قناة السويس مجدداً.

وذكر أن القناة استقبلت مؤخراً سفينة حاويات ضخمة تعمل بالغاز الطبيعي المسال (LNG)، كما شهدت الملاحة اليوم مرور سفينة أخرى تابعة لخط "CMA CGM" الفرنسي، مما يعكس ثقة الشركات العالمية في كفاءة القناة.

وأردف رئيس هيئة قناة السويس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر توجيهات حاسمة منذ بداية الأزمة في غزة، بضرورة استمرار أعمال القاطرات وتقديم كافة الخدمات اللوجستية والفنية للسفن العابرة دون انقطاع، وذلك لضمان جاهزية القناة واستمرار حركة الملاحة العالمية بكامل طاقتها رغم الظروف الإقليمية.

